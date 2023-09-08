08 сентября

07 сентября

Популярное

Утонувшего в Бурятии 13-летнего мальчика ищут отец и односельчане

Утонувшего в Бурятии 13-летнего мальчика ищут отец и односельчане
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Присоединиться к ним могут все желающие

В Бурятии уже три недели ищут 13-летнего жителя Бичурского района, который в середине августа утонул в Хилке. Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг. Трое подростков купались в реке, и одного из них подхватило течением.
 
До этого в поисках ребёнка спасатели прочёсывали оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова. К началу недели обследовали 1 миллион 172 метра.

Поисковые работы продолжаются. В них участвует отец мальчика и несколько мужчин из села Узкий Луг. Сотрудники МЧС обследуют Селенгу. Сейчас не помешает любая помощь – желающих собирают в населённом пункте в субботу, 9 сентября.
 
- Нужно организовать группы людей и осмотреть берега Хилка от Узкого Луга до села Буй, от Буя до Слободы, от Слободы до Малого Куналея, от Малого Куналея до Алтачейского моста и посёлка Сахарный Завод, потом – до района Кирети, Верхнего Мангиртуя и Билютая, – рассказали в группе «Бичура-инфо 24/7».

Кроме того, требуется осмотреть заводи и заносы. Всю интересующую информацию можно узнать у отца ребёнка – его контактный телефон есть в районном чате.
утопление дети несчастный случай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве в автоаварии погибли 5 человек
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, 08.09.2023
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
В центре Иркутска подростки сломали фонарь
В центре Иркутска подростки сломали фонарь
Происшествия, 08.09.2023
Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения
В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников
В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников
Происшествия, 08.09.2023
Себе он оставлял от 2,5% до 5% похищенных средств

В лесах Бурятии разыскивают двух пропавших мужчин
В лесах Бурятии разыскивают двух пропавших мужчин
Происшествия, 08.09.2023
Поиски одного из них продолжаются две недели
В Улан-Удэ ищут водителя, спровоцировавшего наезд на мальчика
В Улан-Удэ ищут водителя, спровоцировавшего наезд на мальчика
Происшествия, 08.09.2023
По его вине другой водитель вылетел на тротуар и сбил школьника  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^