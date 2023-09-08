Утонувшего в Бурятии 13-летнего мальчика ищут отец и односельчане



В Бурятии уже три недели ищут 13-летнего жителя Бичурского района, который в середине августа В Бурятии уже три недели ищут 13-летнего жителя Бичурского района, который в середине августа утонул в Хилке. Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг. Трое подростков купались в реке, и одного из них подхватило течением.



До этого в поисках ребёнка спасатели прочёсывали оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова. К началу недели До этого в поисках ребёнка спасатели прочёсывали оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова. К началу недели обследовали 1 миллион 172 метра.





Поисковые работы продолжаются. В них участвует отец мальчика и несколько мужчин из села Узкий Луг. Сотрудники МЧС обследуют Селенгу. Сейчас не помешает любая помощь – желающих собирают в населённом пункте в субботу, 9 сентября.



- Нужно организовать группы людей и осмотреть берега Хилка от Узкого Луга до села Буй, от Буя до Слободы, от Слободы до Малого Куналея, от Малого Куналея до Алтачейского моста и посёлка Сахарный Завод, потом – до района Кирети, Верхнего Мангиртуя и Билютая, – рассказали в группе «Бичура-инфо 24/7».



Кроме того, требуется осмотреть заводи и заносы. Всю интересующую информацию можно узнать у отца ребёнка – его контактный телефон есть в районном чате.