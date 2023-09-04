В Бурятии не могут найти утонувшего 13-летнего мальчика

Он ушёл под воду почти три недели назад
В Бичурском районе продолжаются поиски ребёнка, который утонул
в реке Хилок почти три недели назад, 15 августа. За это время обследовали 1 миллион 172 метра, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
Поисковые работы продолжаются. В понедельник, 4 сентября, они ведутся на Селенге. К ним привлекли трёх человек и одну единицу техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-летний мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг. Трое подростков купались в Хилке, и одного из них подхватило течением. На минувшей неделе в его поисках прочёсывали
оба берега, акваторию Хилка, протоку и острова.
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Он ушёл под воду почти три недели назад
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