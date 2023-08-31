В Бурятии пожилой живодёр повесил собаку на проволоке

Пенсионер спокойно наблюдал за страданиями животного
73-летний житель Заиграевского района Бурятии жестоко убил соседского пса, повесив его на проволоке. Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, на пожилого живодёра возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено.
Житель села Новая Курба обратился в дежурную часть районного отдела полиции в ноябре 2022 года. Мужчина рассказал, что отец сожительницы, живущий в частном доме на соседнем участке, убил его собаку. Сделал он это, так как собака задавила кур. Владелец животного заявил, что возместил бы причинённый ущерб, но пенсионер уже жестоко расправился с питомцем.
Полицейские прибыли на место, изъяли тело животного и направили его на судебную ветеринарную экспертизу. Согласно заключению биологической экспертизы, собака умерла в результате механической асфиксии.
В ходе следствия выяснилось, что пенсионер застал животное в курятнике – собака проникла с соседнего участка через наклонившийся забор. Кобель задавил двух куриц и одного петуха. Это разозлило мужчину: в порыве гнева он поймал собаку и привязал её металлической проволокой к потолку в сарае.
Живодёр несколько минут стоял и наблюдал за мучениями животного, а затем ушёл в дом.
По его словам, собака подушила его домашнюю птицу уже во второй раз, и поэтому он решил таким способом наказать животное.
В ходе следствия обвиняемый заявил, что вину признаёт и раскаивается.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животным». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Недавно уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.
В МВД по Бурятии отметили, что с начала 2023 года по статье о жестоком обращении с животными возбуждено два уголовных дела. Первое – на мужчину, который по просьбе соседки утопил трёх щенят. А второе – по факту убийства коз: их тела с различными травмами нашёл фермер неподалёку от пастбища в Еравнинском районе.
В 2022 году дознаватели территориальных органов МВД в республике по фактам жестокого обращения с животными возбудили 14 уголовных дел.
В Бурятии пожилой живодёр повесил собаку на проволоке
Происшествия, Фото:
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