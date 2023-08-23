В Иркутске на крыше дома нашли гранату 1914 года





Во время ремонтных работ на крыше дома на улице Байкальская в Иркутске обнаружили гранату.На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Удар».- Специалисты осмотрели предмет и установили, что обнаруженным предметом является ручная граната Рдултовского 1914 года выпуска со следами коррозии, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.Боеприпас времён первой мировой войны представлял опасность. В связи с этим сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Удар» транспортировали взрывоопасный предмет на полигон. Там гранату уничтожили накладным зарядом.