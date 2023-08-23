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«Серый» майнинг привёл к пожару в Иркутской области

«Серый» майнинг привёл к пожару в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Едва не загорелись соседние строения

В понедельник, 21 августа, в 17:21 сообщили о пожаре в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области. Здесь горела хозяйственная постройка. На момент прибытия пожарных горела кровля железобетонного гаража по всей площади, произошло обрушение. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

В 17:42 открытый огонь был потушен. Внутри гаража были обнаружены остатки сгоревшие машинки для майнинга.





- Вероятнее всего, энергоёмкое оборудование было установлено без соблюдения элементарных правил электротехнической безопасности, что и привело к печальным последствиям. Размещение техники для добычи криптовалюты опасно вне специализированных площадок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

О подобных случаях можно сообщать по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, написать на электронную почту [email protected], а также в группах компании «Свет38» в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Телеграм.

пожар Иркутская область

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