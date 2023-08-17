Полиция нашла юного водителя
Вечером в субботу на улице Трактовая села Половино-Черемхово Тайшетского района Иркутской области мотоциклист сбил 50-летнюю женщину, которая шла по правому краю проезжей части. После наезда водитель скрылся.
Полиция установила личность виновника. Им оказался 15-летний подросток. Он пояснил, что во время движения женщину видел, однако избежать наезда не удалось. Дождавшись скорую помощь, парень уехал, в полицию о произошедшем не сообщил.
Выяснилось, что мототранспорт принадлежит отцу школьника, однако он взял его с разрешения родителей.
Решается вопрос о привлечении владельца к административной ответственности за передачу транспортного средства несовершеннолетнему. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей юноши по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области подросток на мотоцикле бил женщину и сбежал
Происшествия, Фото:
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