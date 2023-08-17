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В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла

В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
В двух населённых пунктах уже ввели режим ЧС

Накануне на Бурятию обрушилась непогода. Из-за дождей в Закаменском районе начало топить населённые пункты. В двух улусах – Санага и Утата – сначала ввели режим повышенной готовности, а потом – чрезвычайной ситуации. 



В первом пропускная труба не справилась с потоком воды, хлынувшей на трассу «Дутулур – Утата – Далахай».

На 73-м километре дороги вечером 16-го числа решили ограничить движение транспорта. То же самое сделали на участках с 66-го по 67-ой и с 72-го по 76-ой километр между сёлами. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок в этом направлении.



В Утате поднялась и вышла на пойму река Оронгодой. Изначально сообщалось, что там залило подполья в двух домах и полностью – подвал в местной средней школе. После число пострадавших от стихии жилых построек возросло до 31. 


 



Всего в селе проживает 513 человек, включая 77 детей. Там три социально значимых объекта.

Руководитель района Сергей Гонжитов взял ситуацию под личный контроль. Вечером 16-го числа на место привезли две водопропускные трубы. Там работали фронтальный погрузчик и КамАЗ. Утром 17 августа в село для оценки ущерба отправится комиссия от райадминстрации из пяти человек, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7».
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