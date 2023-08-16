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Баир Жамбалов пытался выйти из колонии досрочно

Баир Жамбалов пытался выйти из колонии досрочно
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд остался непреклонен

Бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов, сбивший насмерть 17-летнюю девушку, пытался досрочно выйти на свободу. Сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима, однако подал ходатайство, прося заменить наказание на принудительные работы.

11 августа Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство и отказал в удовлетворении.


Страшное ДТП произошло 5 января 2020 года в Прибайкальском районе республики. Студентка Галя возвращалась домой с учёбы; выходя из автобуса, она была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель сначала скрылся с места происшествия, позже вернулся, однако было поздно.

Выяснилось, что иномарка принадлежит родственнику Жамбалова, занимавшему на тот момент пост вице-спикера Народного Хурала. Сам он свою вину отрицал, заявляя, что поменялся машинами с другом-бизнесменом и ехал в его автомобиле.

Но следствие представило доказательство, что за рулём в тот трагический вечер был именно Жамбалов. Спустя полтора года после гибели девушки, в мае 2021 года, суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц в колонии-поселении.

Затем апелляционные жалобы подали в Верховный суд Бурятии защитник Жамбалова и отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор. В итоге решение райсуда было оставлено без изменения
ДТП колония

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