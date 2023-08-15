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В пригороде Улан-Удэ поймали расхитителя бруса

В пригороде Улан-Удэ поймали расхитителя бруса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Брус он воровал с чужих участков

В Тарбагатайском районе раскрыли серию краж бруса с частных дворов, сообщили в МВД по Бурятии.

Ранее в дежурную часть обратился житель села Нижний Саянтуй. Мужчина сообщил, что с его частично огороженного участка пропали два куба бруса, купленные для строительства дома. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого – 23-летнего улан-удэнца.

Следователю задержанный пояснил, что помогал знакомому везти груз в СНТ. В пути на одном из участков он увидел сложенный брус. Молодой человек поздно вечером попросил у знакомого грузовик и вместе с другим приятелем украл пиломатериал. При этом своему товарищу соврал, что выполняет «заявку» на перевозку бруса.

В ходе следственных действий выяснилось, что эта кража не единственная. В конце мая молодой человек украл более 2 кубометров бруса с территории частного подворья в селе Вознесеновка. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Пиломатериал он также вывез на арендованном грузовике и продал.

- Злоумышленник ранее не судим, не имеет постоянного заработка. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - уточнили в МВД.

кража

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