В пригороде Улан-Удэ поймали расхитителя бруса

Брус он воровал с чужих участков



В Тарбагатайском районе раскрыли серию краж бруса с частных дворов, сообщили в МВД по Бурятии.



Ранее в дежурную часть обратился житель села Нижний Саянтуй. Мужчина сообщил, что с его частично огороженного участка пропали два куба бруса, купленные для строительства дома. Ущерб составил 24 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого – 23-летнего улан-удэнца.



Следователю задержанный пояснил, что помогал знакомому везти груз в СНТ. В пути на одном из участков он увидел сложенный брус. Молодой человек поздно вечером попросил у знакомого грузовик и вместе с другим приятелем украл пиломатериал. При этом своему товарищу соврал, что выполняет «заявку» на перевозку бруса.



В ходе следственных действий выяснилось, что эта кража не единственная. В конце мая молодой человек украл более 2 кубометров бруса с территории частного подворья в селе Вознесеновка. Ущерб составил 25 тысяч рублей.



Пиломатериал он также вывез на арендованном грузовике и продал.



- Злоумышленник ранее не судим, не имеет постоянного заработка. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - уточнили в МВД.



