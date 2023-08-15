Брус он воровал с чужих участков
В Тарбагатайском районе раскрыли серию краж бруса с частных дворов, сообщили в МВД по Бурятии.
Ранее в дежурную часть обратился житель села Нижний Саянтуй. Мужчина сообщил, что с его частично огороженного участка пропали два куба бруса, купленные для строительства дома. Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого – 23-летнего улан-удэнца.
Следователю задержанный пояснил, что помогал знакомому везти груз в СНТ. В пути на одном из участков он увидел сложенный брус. Молодой человек поздно вечером попросил у знакомого грузовик и вместе с другим приятелем украл пиломатериал. При этом своему товарищу соврал, что выполняет «заявку» на перевозку бруса.
В ходе следственных действий выяснилось, что эта кража не единственная. В конце мая молодой человек украл более 2 кубометров бруса с территории частного подворья в селе Вознесеновка. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Пиломатериал он также вывез на арендованном грузовике и продал.
- Злоумышленник ранее не судим, не имеет постоянного заработка. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - уточнили в МВД.
В пригороде Улан-Удэ поймали расхитителя бруса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина увидел свою возлюбленную с другим
Брус он воровал с чужих участков
Школьница перевозила стоявшего пассажира
Юношу госпитализировали
Автомобиль врезался в дерево
Угонщик бросил машину неподалёку с пустым баком
Соответствующее поручение дал сам руководитель Следственного комитета России
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Их доставили в Улан-Удэ
Они отправились в лес за грибами и бесследно исчезли
Правоохранители прочесали в его поисках несколько сёл
Они стащили их с ремонтируемого участка
Больные ели мясо тарбагана, монгольского сурка
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю
Тела погибших из горящего дома вынесли соседи