Тела погибших из горящего дома вынесли соседи
В селе Гадалей Тулунского района произошёл пожар, на котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре поступило в 18:16. Первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда села. Горел двухквартирный дом.
Обрушилась кровля одной из квартир. До прибытия пожарных соседи эвакуировали погибших 71-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.
Открытое горение было ликвидировано в 18:54 на площади 110 квадратных метров.
Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, причиной происшествия послужило неосторожное обращение с огнём. Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение.
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
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