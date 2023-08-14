14 августа

13 августа

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина

В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Тела погибших из горящего дома вынесли соседи

В селе Гадалей Тулунского района произошёл пожар, на котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18:16. Первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда села. Горел двухквартирный дом.

Обрушилась кровля одной из квартир. До прибытия пожарных соседи эвакуировали погибших 71-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Открытое горение было ликвидировано в 18:54 на площади 110 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, причиной происшествия послужило неосторожное обращение с огнём. Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение. 
Иркутская область пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, 14.08.2023
Тела погибших из горящего дома вынесли соседи 
За год в Бурятии почти на четверть возросло число ДТП с пострадавшими
За год в Бурятии почти на четверть возросло число ДТП с пострадавшими
Происшествия, 14.08.2023
По аварийности на дорогах республика оказалась не на лучших позициях
В Иркутске утонул мужчина
В Иркутске утонул мужчина
Происшествия, 14.08.2023
Тело погибшего на берег подняли очевидцы
В Бурятии змея заползла в дом с детьми
В Бурятии змея заползла в дом с детьми
Происшествия, 14.08.2023
Теперь гусиноозёрцы боятся, что рептилии могли обустроить поблизости целое логово

За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
Происшествия, 14.08.2023
Больше всех их – в Заиграевском районе
Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей
Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей
Происшествия, 14.08.2023
Девушка списала деньги мужчины через его мобильный банк
В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске
В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске
Происшествия, 14.08.2023
Молодой человек, кативший коляску, госпитализирован

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^