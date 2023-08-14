В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тела погибших из горящего дома вынесли соседи



В селе Гадалей Тулунского района произошёл пожар, на котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре поступило в 18:16. Первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда села. Горел двухквартирный дом.



Обрушилась кровля одной из квартир. До прибытия пожарных соседи эвакуировали погибших 71-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.



Открытое горение было ликвидировано в 18:54 на площади 110 квадратных метров.



Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, причиной происшествия послужило неосторожное обращение с огнём. Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение.

