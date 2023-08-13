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В Бурятии в ДТП пострадали три человека

В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Мухоршибирь-инфо"
Автомобили столкнулись на мосту

12 августа в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

На 525 км федеральной трассы «Байкал» на мосту через реку Хонхолойка столкнулись автомобили, сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо».

На место выезжали медики и пожарные. Установлено, что пострадали три человека.

Один пострадавший доставлен в Мухоршибирскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Ещё двоим госпитализация не понадобилась.

Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», неделей ранее, 5 августа, в Иволгинском районе съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Тойота Платц». В том ДТП также пострадали три человека.


ДТП

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