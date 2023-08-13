Автомобили столкнулись на мосту
12 августа в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
На 525 км федеральной трассы «Байкал» на мосту через реку Хонхолойка столкнулись автомобили, сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо».
На место выезжали медики и пожарные. Установлено, что пострадали три человека.
Один пострадавший доставлен в Мухоршибирскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Ещё двоим госпитализация не понадобилась.
Обстоятельства аварии уточняются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», неделей ранее, 5 августа, в Иволгинском районе съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Тойота Платц». В том ДТП также пострадали три человека.
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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