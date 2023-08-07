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В Бурятии в перевернувшейся легковушке пострадали три человека

В Бурятии в перевернувшейся легковушке пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Иволгинском районе

За два выходных дня в Бурятии произошло 50 ДТП, в том числе несколько аварий с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Так, в субботу утром, 5 августа, в Иволгинском районе съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Тойота Платц».

- 28-летняя водитель «Тойоты Платц», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в шести километрах от села Ключи не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции. 

В результате ДТП травмы получила сама водитель и два её пассажира.

ДТП

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