В Бурятии в перевернувшейся легковушке пострадали три человека

ДТП произошло в Иволгинском районе
За два выходных дня в Бурятии произошло 50 ДТП, в том числе несколько аварий с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Так, в субботу утром, 5 августа, в Иволгинском районе съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Тойота Платц».
- 28-летняя водитель «Тойоты Платц», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в шести километрах от села Ключи не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП травмы получила сама водитель и два её пассажира.
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Происшествия, Фото:
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