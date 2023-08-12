Мужчины предстали перед судом
Трое жителей Братска предстали перед судом. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 4 ст. 309 УК РФ «Принуждение к даче показаний», ч.5 ст.33, ч.2 ст.309 УК РФ «Пособничество в принуждении к даче ложных показаний».
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года двое мужчин похитили очевидца особо тяжкого преступления, которое совершил их знакомый. Они вывезли потерпевшего в безлюдное место, где удерживали его против воли, применяя к нему насилие, угрожали убийством, шантажировали, принуждали его дать ложные показания в суде в пользу их знакомого. Получив от мужчины согласие, отпустили его.
Потерпевший сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали мужчин.
Суд признал их виновными, двоим назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 и 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третьему виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 месяцев в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Трое братчан похитили свидетеля заставили дать ложные показания
Происшествия, Фото:
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