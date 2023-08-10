Полицейский заметил пенсионера в банке и сразу понял, что его хотят обмануть
В городе Саянск Иркутской области бдительный инспектор ГИБДД, лейтенант полиции Сергей Приходько остановил пенсионера от перевода 1,8 миллиона рублей мошенникам. Пожилой мужчина уже находился у банкомата и планировал перечислить крупную сумму. Вовремя подоспевший инспектор отговорил пенсионера от необдуманного поступка.
- Как позже выяснили полицейские, опросившие 70-летнего мужчину, приехавшего в санаторий, попытка хищения денег началась со звонка незнакомца. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал пенсионеру, что кто-то пытается оформить кредит на его имя, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Для «защиты средств» мошенник по стандартной схеме предложил установить приложение на телефон, которое позволило оформить дистанционный кредит. В момент, когда пожилой мужчина пытался перевести 1,8 миллиона рублей на якобы «безопасный счёт» мошенников, в ситуацию вмешался бдительный полицейский.
Он обратил внимание на пенсионера ещё в офисе банка. Офицер сразу понял, что мужчину пытаются обмануть, убедил его прервать связь со «службой безопасности» и обратиться в полицию. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.
Через несколько дней мужчина вновь встретился с полицейским и поблагодарил его за своевременно оказанную помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с начала апреля с помощью программ удалённого доступа были обмануты 88 человек.
В Иркутской области полицейский остановил пенсионера от перевода 1,8 млн мошенникам
Происшествия, Фото:
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