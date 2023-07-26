Улан-удэнец лишился более 4 миллионов из-за приложения мошенников

Он сам установил на телефон программу удалённого доступа



С апреля в Бурятии зафиксирован рост преступлений, связанных с хищением денег мошенниками с помощью программ удалённого доступа. Всего же с начала года таким образом были обмануты 88 жителей республики.



- Большая часть потерпевших проживает в Улан-Удэ. Из 88 заявителей 51 женщина, 37 – женщины. По возрастной категории потерпевшие от 19 до 77 лет. Суммы ущерба составляют от 400 рублей до более 4 млн рублей. Общий ущерб составил более 28,3 млн рублей, - сообщил старший оперуполномоченный отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД по Бурятии Николай Шоргоев.



По этой схеме мошенники под видом работников различных банков звонят гражданам, заявляют о рисках и угрозах их банковских счетов и настаивают установить на телефон «безопасные программы», «антивирусы», «специализированные защитные программы». Приложения, которые скачивают жертвы, - это программы удалённого доступа. Так что уже без ведома владельца с его приложения оформляется кредит, а деньги переводятся на другой счёт.



Наибольшую сумму потерял 24-летний житель Улан-Удэ. Ему позвонил мужчина, представившийся работником службы безопасности Центробанка. Звонивший убедил молодого человека, что на его имя пытаются оформить кредит. А чтобы защитить деньги, нужно скачать специальное защитное приложение.



Улан-удэнец установил его, после чего без его ведома на него был оформлен кредит на сумму более 4 млн рублей.



Ещё один потерпевший – 28-летний житель Улан-Удэ рассказал о том, что произошло, так:



«24 апреля мне позвонил неизвестный, представился работником банка и сообщил, что по номеру счёта происходят мошеннические действия. Он предложил скачать на телефон приложение, которое защитит мои денежные средства».



Потерпевший также установил приложение, а позже увидел, что в мобильном приложении оформлен кредит на его имя на сумму 811 тысяч рублей и сделан перевод на другой счет.



В МВД ещё раз предупредили, что ни в коем случае нельзя устанавливать на телефон посторонние программы «безопасности» по звонкам якобы работников банка. Называя пин-коды для активации программ на телефоне, гражданин делает свой телефон полностью открытым для мошенников.



