Женщина убила супруга во время ссора
Суд назначил 55-летней улан-удэнке, задушившей мужа удлинителем, шесть лет лишения свободы.
- Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 19 февраля в доме супругов на улице Залесная. Из-за незначительного повода женщина поссорилась с мужем. После чего накинула ему на шею провод от электрического удлинителя и задушила.
В Улан-Удэ вынесли приговор женщине, задушившей мужа удлинителем
Происшествия, Фото:
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