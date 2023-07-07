Произошло это во время ссоры
55-летняя улан-удэнка, убившая мужа, предстанет перед судом. Она задушила супруга удлинителем.
- Следствием установлено, что обвиняемая проживала с мужем на улице Залесная. 19 февраля 2023 года дома между супругами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина накинула на шею мужчины провод от электрического удлинителя и задушила его, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.
Улан-удэнка задушила мужа удлинителем
Происшествия, Фото:
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