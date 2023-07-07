Улан-удэнка задушила мужа удлинителем

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Произошло это во время ссоры



55-летняя улан-удэнка, убившая мужа, предстанет перед судом. Она задушила супруга удлинителем.



- Следствием установлено, что обвиняемая проживала с мужем на улице Залесная. 19 февраля 2023 года дома между супругами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой женщина накинула на шею мужчины провод от электрического удлинителя и задушила его, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.



