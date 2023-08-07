В какой-то момент подросток бросил мопед и продолжил гонку бегом
С начала года в Бурятии инспекторы ДПС задержали 20 несовершеннолетних водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Очередной факт был выявлен в Джидинском районе, сообщили в МВД по Бурятии.
Ночью на просёлочной дороге вблизи села Джида автоинспекторы заметили мопед. На требование полицейских водитель не отреагировал и, прибавив скорость, продолжил движение.
Однако вскоре водитель понял, что уехать далеко он не сможет. Он решил бросить свой транспорт и попытался скрыть бегством. Впрочем, сотрудники ГИБДД его догнали и задержали.
Выяснилось, что за рулём находился 16-летний подросток. От юноши исходил запах алкоголя. На место происшествия была приглашена мать школьника, в присутствии которой проведено освидетельствование. Результат показал 0,29 мг/л наличия алкоголя.
В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Он будет направлен в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в отношении юноши и его родителей. Мать подростка пояснила, что обычно мопед стоит во дворе, а сын взял его без разрешения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Бичуре поймали 16-летнего пьяного студента техникума, который пьяным катался на мотоцикле.
В Бурятии пьяный школьник на мопеде пытался удрать от полицейских
Происшествия, Фото:
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