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Улан-удэнец попался на серии краж из алкомаркетов

Улан-удэнец попался на серии краж из алкомаркетов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он на протяжении трёх дней воровал дорогой алкоголь

В Железнодорожном районе Улан-Удэ оперативники раскрыли серию краж из магазинов, торгующих алкоголем, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило заявление о краже от сотрудника сетевого магазина алкогольной продукции. Он пояснил, что в ходе инвентаризации в магазине выявлена недостача товара.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого – 33-летнего улан-удэнца. Мужчина признался, что в конце июля украл из алкомаркета коньяк и бренди. А через день вернулся туда же и стащил уже пять бутылок алкоголя. Общий ущерб составил около семи тысяч рублей.

Следователь установил, что это ещё не всё, а горожанин совершил ещё одну кражу.

- Выяснилось, что на следующий день после совершения первой кражи злоумышленник похитил бутылку конька из другого сетевого магазина алкогольной продукции. Ущерб составил около трёх тысяч рублей, - уточнили в МВД.

Украденное спиртное вор распивал в компании собутыльников. Мужчина ранее судим за кражи, нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 
кража

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