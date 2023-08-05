Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников

Они забирали деньги у жертв преступлений



Два жителя Бурятии обвиняются в совершении серии преступлений по статье «Мошенничество».



По версии следствия, с июля 2020 года по июнь 2022 года обвиняемые орудовали в составе организованной группы.



Соучастники преступлений звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводили их в заблуждение о привлечении родственников к уголовной ответственности. Якобы для заглаживания причинённого вреда мошенники вынуждали людей передать деньги курьерам.



Обвиняемые выполняли роль курьеров. После того, как забирали деньги у пострадавших, они их переводили организаторам преступлений, 10 % от похищенной суммы оставляли себе.



Прокуратура республики направила в суд уголовное дело.



Преступными действиями 20 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 4 млн рублей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.



Всего по данным республиканской прокуратуры, жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 августа стали 1 489 жителей республики, + 62 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 382 млн рублей, + 13 млн рублей за последнюю неделю.



Для своих целей аферисты использовали страницы социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.



Мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,1 млн рублей.









