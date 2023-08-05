05 августа

04 августа

Популярное

Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников

Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Происшествия,  Фото:pexels.com
Они забирали деньги у жертв преступлений

Два жителя Бурятии обвиняются в совершении серии преступлений по статье «Мошенничество».

По версии следствия, с июля 2020 года по июнь 2022 года обвиняемые орудовали в составе организованной группы.

Соучастники преступлений звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводили их в заблуждение о привлечении родственников к уголовной ответственности. Якобы для заглаживания причинённого вреда мошенники вынуждали людей передать деньги курьерам.

Обвиняемые выполняли роль курьеров. После того, как забирали деньги у пострадавших, они их переводили организаторам преступлений, 10 % от похищенной суммы оставляли себе.

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело.

Преступными действиями 20 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 4 млн рублей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего по данным республиканской прокуратуры, жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 августа стали 1 489 жителей республики, + 62 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 382 млн рублей, + 13 млн рублей за последнюю неделю.

Для своих целей аферисты использовали страницы социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.

Мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,1 млн рублей.




мошенничество прокуратура суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
Происшествия, 05.08.2023
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе 
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Происшествия, 05.08.2023
Они забирали деньги у жертв преступлений 
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия, 04.08.2023
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия, 04.08.2023
 Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия, 04.08.2023
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
Происшествия, 04.08.2023
Купание в ней стало опасным для здоровья
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
Происшествия, 04.08.2023
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации  
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
Происшествия, 04.08.2023
Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Житель Бурятии пробирался в вахтовое общежитие и воровал деньги
Происшествия, 04.08.2023
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^