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В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку

В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Купание в ней стало опасным для здоровья

В городской администрации со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора сообщили, что купаться в Уде в столице Бурятии теперь опасно для здоровья. Дело в том, что в реке обнаружили кишечную палочку.

- В пробах воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга возле микрорайона «502 километр» и у канализационно-насосной станции (КНС-6) на улице Трубачеева выявили превышение гигиенического норматива по содержанию Escherichia coli (кишечной палочки) в 1,8-2,3 раза, – подчеркнули в мэрии.

Это говорит об антропогенном загрязнении и может стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Улан-удэнцам советуют не только воздержаться от купания в реке, но и не отдыхать и не заниматься спортом возле неё. 

Неделю назад два карьера в столице республики и в пригороде тоже признали опасными для людей.
Уда реки кишечная палочка

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