Улан-удэнцев призвали больше там не купаться
Два карьера – в микрорайоне Исток и иволгинском селе Сужа – небезопасны для людей. В городской администрации сообщили, что в последнее время в Бурятии участились несчастные случаи на водоёмах, в том числе – с детьми.
С начала лета в республике погибло уже семь ребятишек. Два человека утонули в Уде и в протоке Степная в столице Бурятии. Один из них – тоже несовершеннолетний.
В мэрии предупредили об опасности всех водных объектов, особенно двух вышеупомянутых карьеров. Там не следует не только купаться, но и отдыхать и заниматься спортом.
Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей
Общество, Фото:
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