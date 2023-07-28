Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей

Улан-удэнцев призвали больше там не купаться



Два карьера – в микрорайоне Исток и иволгинском селе Сужа – небезопасны для людей. В городской администрации сообщили, что в последнее время в Бурятии участились несчастные случаи на водоёмах, в том числе – с детьми.



С начала лета в республике погибло уже семь ребятишек. Два человека утонули в Уде и в протоке Степная в столице Бурятии. Один из них – тоже несовершеннолетний.



В мэрии предупредили об опасности всех водных объектов, особенно двух вышеупомянутых карьеров. Там не следует не только купаться, но и отдыхать и заниматься спортом.

