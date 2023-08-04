Пожилой убийца сперва отрицал свою вину
В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет 74-летний пенсионер, обвиняемый в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, обвиняемый являлся постояльцем частного пансионата для пожилых людей в Закаменске. Он жил в двухместной комнате с 60-летним соседом.
Вечером 15 мая 2023 года они вместе распивали спиртные напитки, а ночью пьяные мужчины поссорились. Старший мужчина взял из тумбочки нож и нанёс им соседу множество ударов в грудную клетку. После спокойно вымыл нож, убрал его на место и лёг спать.
Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Его тело обнаружила утром сиделка, которая пришла убирать комнату.
Убийца поначалу отрицал свою вину, но, когда в его тумбочке обнаружили нож со следами крови, который он плохо помыл, всё же во всём признался.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии будут судить убийцу из пансионата для престарелых
Происшествия, Фото:
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