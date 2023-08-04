Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
В селе Багдарин Баунтовского района раскрыли кражу инструментов из строящегося магазина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Установлено, что 18-летний парень ночью через отверстие над входной дверью проник в строящееся здание магазина. Он собрал в мешок электрические строительные инструменты, вынес через окно и спрятал в овраге за селом.
Ранним утром рабочие вернулись на стройку и обнаружили, что со стройки пропали три шуруповёрта, три болгарки, циркулярная пила, бензопила, сварочный аппарат, светильник-прожектор, катушка с кабелем, набор ключей и дрель. Владелец – индивидуальный предприниматель – обратился в полицию и оценил ущерб в 84 тысячи рублей.
Через пару дней бизнесмен увидел объявление о продаже строительных инструментов в районной группе в соцсети. В выставленном товаре он узнал свою технику и связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести все инструменты. Злоумышленник согласился встретиться с покупателем, а потерпевший сообщил о «сделке» в полицию. В итоге молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска.
18-летний сельчанин учится в колледже, ранее он не был судим и не совершал противоправных деяний. Возбуждено уголовное дело о краже.
В Бурятии бизнесмен нашёл через соцсети свои украденные инструменты
Происшествия, Фото:
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