В Иркутской области в местности, где пропали бабушка, дедушка и внук, нашли два тела

Ночью 4 августа в реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли два тела.
- На место в отдалённый район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. Сейчас они уже добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Отмечается, что в этой таёжной местности отсутствует стабильная сотовая связь. Пока личности погибших достоверно неизвестны.
В июле в Киренском районе пропала семейная пара и их внук. 55-летний житель посёлка Юбилейный, его 46-летняя жена и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Семья должна была вернуться 17 июля, но в этот день в посёлке не объявилась.
После этого поисковая группа из числа полицейских и спасателей отряда «Северный» нашла только их перевернувшуюся моторную лодку. В «Казанке» находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.
Пропавших ли супругов нашли сегодня в реке Чечуй, сейчас выясняется.