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В Иркутской области в местности, где пропали бабушка, дедушка и внук, нашли два тела

В Иркутской области в местности, где пропали бабушка, дедушка и внук, нашли два тела
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В середине июля семья отправилась на рыбалку и пропала

Ночью 4 августа в реке Чечуй в Киренском районе Иркутской области нашли два тела.

- На место в отдалённый район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. Сейчас они уже добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Отмечается, что в этой таёжной местности отсутствует стабильная сотовая связь. Пока личности погибших достоверно неизвестны.

В июле в Киренском районе пропала семейная пара и их внук. 55-летний житель посёлка Юбилейный, его 46-летняя жена и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Семья должна была вернуться 17 июля, но в этот день в посёлке не объявилась.

После этого поисковая группа из числа полицейских и спасателей отряда «Северный» нашла только их перевернувшуюся моторную лодку. В «Казанке» находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.




Пропавших ли супругов нашли сегодня в реке Чечуй, сейчас выясняется.

смерть пропавшие без вести

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