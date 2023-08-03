Бастрыкин контролирует дело о переселении жителей шахтёрского посёлка в Бурятии

Глава СКР поручил усилить группу следователей опытными сотрудниками



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь опытных сотрудников к расследованию уголовного дела о халатности при решении вопроса о переселении жителей шахтёрского посёлка в Наран в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СКР.



Сообщается, что Бастрыкин в режиме видеосвязи выслушал инициативную группу из Бурятии. Заявители представляют интересы более 100 человек. Они живут в посёлке Наран и в Гусиноозёрске в 25 домах, расположенных на горном отводе шахты «Гусиноозёрская», ликвидированной судебным решением в 2003 году.



Экспертиза показала, что дома рекомендуются к сносу, так как расположены на территории условно опасной зоны. Частые землетрясения способствуют разрушению домов.



- Несмотря на многочисленные обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, жителям отказано во внесении их в списки граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, находящегося на горном отводе ликвидированной шахты. Люди с таким решением не согласны и просят разобраться в ситуации, - сообщила пресс-служба СК России.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». «Установлено, что должностные лица департамента угольной промышленности Министерства энергетики РФ не включили заявителей в списки лиц, подлежащих переселению путём предоставления социальных выплат на приобретение жилья. Также они не приняли мер по осуществлению мониторинга, устранению всех негативных последствий от деятельности ликвидированной шахты», - пришло к выводу следствие.



О ходе расследования доложил руководитель СУ СК России по Бурятии Вячеслав Сухоруков. Заслушав доклад, Бастрыкин поручил создать следственную группу из наиболее опытных сотрудников, а также назначить горнотехническую экспертизу.



Отмечается, что на данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, восстановлены права большинства граждан, признанных потерпевшими, им предоставлены новые жилые помещения взамен изымаемых, или денежные компенсации.



По всем озвученным вопросам Бастрыкин дал ряд конкретных поручений, в том числе руководству судебно-экспертного центра СК России. Глава ведомства отметил, что в ближайшее время проведет повторный приём жителей Бурятии по этому вопросу.





