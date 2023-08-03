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В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку

В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку
Происшествия, 
Воду здесь пока не откачивали

Из-за аномальных дождей, обрушившихся на Улан-Удэ, город начал «тонуть». Как сообщал «Байкал-Dailу», за минувшие сутки в столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. На дорогах возникают провалы, на тротуарах – огромные лужи.

Одно из бедствий произошло на подземной автостоянке на улице Боевая, возле остановки «ТСК». Фактически она оказалась затоплена. По словам местных жителей, пока никаких работ по откачке не проводится.



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