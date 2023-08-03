03 августа

02 августа

Популярное

За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков

За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
Общество,  Фото:КГХ
В залитой дождями столице Бурятии воюют с лужами

В Улан-Удэ уже второй день льёт дождь. Как сообщили в комитете городского хозяйства, за сутки в городе выпало 43 миллиметра осадков – то есть  половина месячной нормы.

Столица республики, как обычно бывает в ненастье, превратилась во вторую Венецию. На дорогах появились огромные лужи. Многие прохожие шли по ним прямо вброд, а автомобилисты стояли в длинных пробках.

В КГХ тем временем уверяют, что борьба с лужами не прекращается. Там заявили: с улиц откачали уже четыре тысячи кубометров воды и осушали дороги даже ночью.

Утром 3 августа на улицах Жердева, Лимонова, Ботаническая, Балтахинова, Каландаришвили и Ключевская работали 11 вакуумных машин. С помощью четырёх мотопомп коммунальщики откачивают дождевую воду из накопительных ёмкостей, куда она поступает из ливневых канализаций на Жердева, проспекте Строителей, в районе рынка «Туяа» и в 100-х кварталах.


Оставить заявку на откачку луж жители бурятской столицы могут, позвонив в диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.

дожди дороги лужи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей
На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей
Общество, 03.08.2023
Её достроят с помощью республиканских властей 
Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству
Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству
Общество, 03.08.2023
Это туристическая привлекательность и создание новых рабочих мест
В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку
В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку
Общество, 03.08.2023
Ремонт обещают завершить к середине августа
В заливаемом дождями Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности
В заливаемом дождями Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности
Общество, 03.08.2023
По последним подсчётам, в городе выпала уже месячная норма осадков
За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
Общество, 03.08.2023

В залитой дождями столице Бурятии воюют с лужами

Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября
Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября
Общество, 03.08.2023
Перед учебным годом четыре школы остались без мебели и оборудования 
В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом
В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом
Общество, 03.08.2023
После прокурорского вмешательства пандус привели в порядок
Путин вручил орден Мужества военному из Бурятии
Путин вручил орден Мужества военному из Бурятии
Общество, 03.08.2023
Валерий Хертухеев получил высокую награду из рук президента в Кремле 
«Мы в каком веке?»: Село в Бурятии погрузилось во мрак
«Мы в каком веке?»: Село в Бурятии погрузилось во мрак
Общество, 03.08.2023
Населённый пункт остался без уличного освещения
Возле дорог в Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
Возле дорог в Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
Общество, 03.08.2023
Там вовсю обрезают кустарники и удаляют поросль
В Улан-Удэ целый микрорайон почти на сутки остался без холодной воды из-за рабочих
В Улан-Удэ целый микрорайон почти на сутки остался без холодной воды из-за рабочих
Общество, 03.08.2023
А затянувший с восстановлением повреждённого трубопровода «Водоканал» получил предупреждение
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»
Общество, 03.08.2023
От участников ждут видеоролики, снятые в Забайкальском нацпарке, Баргузинском заповеднике или Фролихинском заказнике
После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт
После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт
Общество, 03.08.2023
Движение транспорта там пришлось ограничить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^