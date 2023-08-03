За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков

В залитой дождями столице Бурятии воюют с лужами









В Улан-Удэ уже второй день льёт дождь. Как сообщили в комитете городского хозяйства, за сутки в городе выпало 43 миллиметра осадков – то есть половина месячной нормы.Столица республики, как обычно бывает в ненастье, превратилась во вторую Венецию. На дорогах появились огромные лужи. Многие прохожие шли по ним прямо вброд, а автомобилисты стояли в длинных пробках.В КГХ тем временем уверяют, что борьба с лужами не прекращается. Там заявили: с улиц откачали уже четыре тысячи кубометров воды и осушали дороги даже ночью.Утром 3 августа на улицах Жердева, Лимонова, Ботаническая, Балтахинова, Каландаришвили и Ключевская работали 11 вакуумных машин. С помощью четырёх мотопомп коммунальщики откачивают дождевую воду из накопительных ёмкостей, куда она поступает из ливневых канализаций на Жердева, проспекте Строителей, в районе рынка «Туяа» и в 100-х кварталах.Оставить заявку на откачку луж жители бурятской столицы могут, позвонив в диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.