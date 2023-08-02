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Житель Бурятии оказался в реанимации после разделки барана

Житель Бурятии оказался в реанимации после разделки барана
Происшествия,  Фото:управление Роспотребнадзора
На шерсти оказался клещ

Житель Бурятии попал в реанимацию после разделки барана. Как выяснилось, на шерсти находился клещ, и он укусил мужчину. Пострадавший заразился энцефалитным менингитом.

Сперва у мужчины поднялась температура, а затем тело перестало двигаться. Его срочно госпитализировали в больницу. Около полумесяца пациент провёл в реанимации, и только потом его перевели в обычную палату.

- Температура поднималась, давление. Руки, ноги, всё тело перестали двигаться, я не мог вообще шевелиться, лежал. Прививку не ставил, недооценивал эту болезнь, - рассказал мужчина.

 

По последним данным, с укусами клещей в медучреждения Бурятии обратилось уже более 3000 человек, 25 % из них – дети. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Показатель обращаемости в этом превышает средние многолетние уровни, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он ниже на 14%. Также снизилось количество случаев заражения клещевыми инфекциями: клещевой вирусный энцефалит – 20 (2022 год – 37), клещевой боррелиоз – 24 (2022 год – 36), клещевой риккетсиоз – 10 (2022 год – 12).

- Важно знать, что активность клещей не ограничивается весной и началом лета. В августе они всё так же активны, а с началом сбора грибов, ягод посещаемость лесов населением увеличивается. Жителям Бурятии необходимо быть осторожными и соблюдать правила поведения на природе в целях избежания присасывания клещей: носить одежду, закрывающую все участки тела, желательно светлых тонов (для быстрого обнаружения клеща), использовать репелленты, по возвращении в помещение обязательно проводить само- и взаимоосмотры. Берегите себя, ведь заражение клещевыми инфекциями может приводить к инвалидизации и даже летальному исходу, – обратился к жителям главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

клещи инфекционные заболевания

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