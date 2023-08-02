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На Левом берегу в Улан-Удэ разворовывают защитную насыпь

На Левом берегу в Улан-Удэ разворовывают защитную насыпь
Происшествия,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Бутовый камень и гравий вывозят оттуда мешками

Защитная насыпь в СНТ «Сибиряк» на Левом берегу «тает» на глазах. Местная жительница рассказала, что неизвестные вывозят оттуда гравий и бутовый камень, причём не впервые.

- Вчера подъехали люди на машине и прямо мешками начали грузить, пока я не подошла. Потом уехали. Видно, что насыпь становится меньше. И это происходит ежегодно – кто с мешками, кто с вёдрами, – поделилась она.

Женщина считает, что берегоукрепление разворовывают посторонние – другие жители ДНТ так делать не стали бы. На месте уже побывали сотрудники городского комбината по благоустройству, которые всё обследовали.

- Местами разрушен защитный слой берегоукрепления. Видно, что не хватает бутового камня, – отметил инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений КБУ Андрей Климентьев.


Представители учреждения намерены обратиться в полицию с заявлением о краже. В мэрии напомнили, что грунтовую защитную насыпь протяжённостью 1655 метров в «Сибиряке» сделали в этом году. Её оборудовали и в 2021-ом и тогда благодаря сооружению удалось защитить от паводка более тысячи домов в том же СНТ, СОНТ «Судостроитель» и на улице Урожайная.

Улан-удэнцев, которые могут случайно стать свидетелями кражи камня и гравия на Левобережье, просят незамедлительно сообщить об этом правоохранительные органы или же позвонить в комбинат по номеру 8 (3012) 44-46-77.
кража паводок СНТ

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