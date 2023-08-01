В центре Улан-Удэ «Хонда» встала на бок

ДТП произошло на улице Борсоева
Днём 1 августа на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь опрокинулся и встал на бок минивэн «Хонда Степвагон». По словам очевидцев, автоавария могла случиться из-за бетонного отбойника.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Оформлять ДТП в ГИБДД водитель не стал.
От удара в автомобиле сработали подушки безопасности, иномарка получила механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне возле ЛВРЗ в Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием семи машин
. Аварию спровоцировал 29-летний водитель «Мерседес Бенц».
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ДТП произошло на улице Борсоева
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