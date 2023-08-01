ДТП произошло в Кабанском районе
Накануне, 31 июля, в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП. Его устроил 21-летний водитель «Мазды», превысивший разрешённую скорость.
-Вводитель автомобиля «Мазда» в районе села Береговая, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем «Хонда» под управлением 24-летней девушки, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения водитель «Мазды» получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием семи машин. Аварию спровоцировал 29-летний водитель «Мерседес Бенц».
Медики осмотрели четырёх человек – они получили ушибы и сотрясение головного мозга. «Виновник ДТП и другие водители освидетельствованы, состояние опьянения не установлено, все трезвые», - уточнили сегодня в Госавтоинспекции.
На трассе в Бурятии превысивший скорость водитель устроил ДТП
Происшествия, Фото:
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