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На трассе в Бурятии превысивший скорость водитель устроил ДТП

На трассе в Бурятии превысивший скорость водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Кабанском районе

Накануне, 31 июля, в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП. Его устроил 21-летний водитель «Мазды», превысивший разрешённую скорость.

-Вводитель автомобиля «Мазда» в районе села Береговая, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем «Хонда» под управлением 24-летней девушки, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате столкновения водитель «Мазды» получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием семи машин. Аварию спровоцировал 29-летний водитель «Мерседес Бенц».

Медики осмотрели четырёх человек – они получили ушибы и сотрясение головного мозга. «Виновник ДТП и другие водители освидетельствованы, состояние опьянения не установлено, все трезвые», - уточнили сегодня в Госавтоинспекции.

ДТП

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