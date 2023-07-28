Напавших молодых людей ищет полиция
Шокирующий инцидент произошёл в Улан-Удэ. В 43 микрорайоне подростка-инвалида избили из-за претензий к его внешности; в частности, в соцсетях сообщается, что из-за его длинных волос.
Мама мальчика рассказала паблику «Весь Улан-Удэ • Бурятия», что вечером 27 июля возле пивного магазина напали на двух подростков, один из которых её сын. Сердце у 16-летнего парня расположено справа, не хватает нескольких ребёр. Мальчик остался жив чудом.
Причиной для избиения стала внешность мальчика, которая пришлась не по вкусу более сильной стороне. У подростка порвано ухо и сотрясение мозга, его друг отделался ушибами.
Отмечается, что за происходящим наблюдали прохожие, но никто не заступился.
Полиция начала проверку.
- Сегодня ночью в дежурную часть МВД поступило сообщение из детской республиканской клинической больницы о том, что за медицинской помощью обратился подросток с травмами, полученными в результате конфликта с неизвестными молодыми людьми. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 проводят проверку, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии.
Пострадавшие подростки опрошены. Полицейские устанавливают, кто на них напал, а также ищут очевидцев.
Процессуальную проверку по факту избиения подростков поставила на контроль прокуратура Бурятии. «Будет дана оценка законности принятого процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.
В Улан-Удэ подростка-инвалида избили из-за его внешности
Происшествия, Фото:
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