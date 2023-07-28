В Улан-Удэ подростка-инвалида избили из-за его внешности

Напавших молодых людей ищет полиция



Шокирующий инцидент произошёл в Улан-Удэ. В 43 микрорайоне подростка-инвалида избили из-за претензий к его внешности; в частности, в соцсетях сообщается, что из-за его длинных волос.



Мама мальчика рассказала паблику «Весь Улан-Удэ • Бурятия», что вечером 27 июля возле пивного магазина напали на двух подростков, один из которых её сын. Сердце у 16-летнего парня расположено справа, не хватает нескольких ребёр. Мальчик остался жив чудом.



Причиной для избиения стала внешность мальчика, которая пришлась не по вкусу более сильной стороне. У подростка порвано ухо и сотрясение мозга, его друг отделался ушибами.



Отмечается, что за происходящим наблюдали прохожие, но никто не заступился.



Полиция начала проверку.



- Сегодня ночью в дежурную часть МВД поступило сообщение из детской республиканской клинической больницы о том, что за медицинской помощью обратился подросток с травмами, полученными в результате конфликта с неизвестными молодыми людьми. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 проводят проверку, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии.



Пострадавшие подростки опрошены. Полицейские устанавливают, кто на них напал, а также ищут очевидцев.



Процессуальную проверку по факту избиения подростков поставила на контроль прокуратура Бурятии. «Будет дана оценка законности принятого процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.

