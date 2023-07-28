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В Бурятии вынесли приговор браконьерам, убившим семь косуль

В Бурятии вынесли приговор браконьерам, убившим семь косуль
Происшествия,  Фото:момент погони
Задержали их после погони

Четыре жителя Забайкальского края получили условные сроки за незаконный отстрел семи косуль в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в феврале в Еравнинском районе. Забайкальцы, не имея охотничьих билетов и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, застрелили семь косуль. Животных они ослепляли луч-фарой.

УАЗ со следами крови, на котором ехали браконьеры, на территории охотничьих угодий заметили охотничьи инспекторы. Они потребовали остановиться, однако водитель машины только прибавил газу. Пришлось устроить за ним погоню, которая длилась 15 километров.

Еравнинский районный суд признал браконьеров виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.

- Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет условно с испытательным сроком 1 год. Огнестрельные оружия и луч-фара конфискованы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Ущерб в размере 280 тысяч рублей браконьеры возместили.

браконьерство

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