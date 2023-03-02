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В районе Бурятии устроили погоню за браконьерами, убившими семь косуль

В районе Бурятии устроили погоню за браконьерами, убившими семь косуль
Происшествия,  Фото:скриншот с видео Бурприроднадзора
Охотиться в республику они приехали из соседнего Забайкалья

В Еравнинском районе Бурятии задержали браконьеров. Принадлежащий им УАЗ обнаружили на территории охотничьих угодий производственные охотничьи инспекторы. Они заметили на автомобиле следы крови.

Требование остановиться водитель машины проигнорировал. Пришлось устроить за ним погоню. Задержать злоумышленников – а ими оказались четверо жителей соседнего Забайкалья – удалось через 15 километров.

В УАЗике обнаружили семь убитых сибирских косуль. У задержанных нашли оружие, охотничьи ножи и фары. На место приехали полицейские. Против браконьеров уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота»). Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. 
браконьеры животные погоня Бурприроднадзор

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