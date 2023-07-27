У пострадавшего нет водительских прав
Накануне, 26 июля, на Бурводе в Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист.
- В час дня на улице Кабанская 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» при выполнении поворот налево совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 39-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мотоциклист с травмами был госпитализирован в БСМП. Как выяснилось, водительских прав у него нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иволгинском районе по вине пьяного водителя погибла 12-летняя девочка.
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия, Фото:
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