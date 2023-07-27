27 июля

26 июля

Популярное

В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП

В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У пострадавшего нет водительских прав

Накануне, 26 июля, на Бурводе в Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист.

- В час дня на улице Кабанская 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» при выполнении поворот налево совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 39-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мотоциклист с травмами был госпитализирован в БСМП. Как выяснилось, водительских прав у него нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иволгинском районе по вине пьяного водителя погибла 12-летняя девочка.

ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
Происшествия, 27.07.2023
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
Происшествия, 27.07.2023
Сделать это им помешали прохожие
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
Происшествия, 27.07.2023
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия, 27.07.2023
У пострадавшего нет водительских прав
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия, 27.07.2023
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
Происшествия, 27.07.2023
Его личность установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, 27.07.2023
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, 27.07.2023
Он попался на распространённую схему обмана
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 27.07.2023
«Байкал» работает запасным аэродромом
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
Происшествия, 26.07.2023
После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^