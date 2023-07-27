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Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ

Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
«Байкал» работает запасным аэродромом

Аэропорт Иркутска накрыло туманом, поэтому самолёты, летевшие туда, приземлились в Улан-Удэ. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- В аэропорту Иркутска - туман, работаем запасным аэродромом. Туманы в конце лета не редкость. Обычно туман утром и это накладывается на пик регулярных перевозок в Улан-Удэ. Сотрудники аэропорта «Байкал» стараются максимально быстро и безопасно обслужить и наши регулярные рейсы, и запасные борты, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад была аналогичная ситуация. Утром Иркутск был окутан туманом и самолётам пришлось приземлиться в бурятской столице. 
Иркутск туман авиаперевозки

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