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В аэропорту Улан-Удэ приземлились самолёты из Иркутска

В аэропорту Улан-Удэ приземлились самолёты из Иркутска
Общество,  Фото:телеграм-канала Дмитрия Гармаева
Соседний город заволокло туманом

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» сегодня опять работает запасным аэродромом для аэропорта Иркутска. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Туман в Иркутске - почти что норма во второй половине лета. В Улан-Удэ такое тоже случается, но реже, - отметил Дмитрий Гармаев.

Прибыли два рейса. При этом в аэропорту обслуживали самолёты, прибывшие в столицу Бурятии по расписанию.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля аэропрт Улан-Удэ стал запасным для Читы. Областной центр Забайкалья был в тумане. 
Иркутск самолеты туман туризм авиаперевозки

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