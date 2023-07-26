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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение трамваев в некоторых направлениях закрыто

Сегодня, 26 июля, на Элеваторе в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в 10:58.

По этой причине закрыто движение с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в центр, а также с Шишковки – в центр города. Об этом сообщили в МУП «Управление трамвая».

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад, 20 июля, на кольцевой развязке на улице Ключевская трамвай также сошёл с рельсов
трамвай сход с рельсов

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