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В Иркутске виновника смертельного ДТП заключили под стражу

Происшествия, 
Мужчина ранее неоднократно судим за пьяную езду

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Иннокентьевском мосту Иркутска заключен под стражу. Ранее мужчина неоднократно судим за нетрезвую езду.

Автоавария произошла утром в воскресенье, 23 июля. На Иннокентьевском мосту водитель автомобиля Toyota Harrier совершал опасные манёвры, после чего наехал на бордюр, вылетел на «встречку», где врезался в Ford Focus.

В результате аварии 47-летний пассажир Ford скончался на месте ДТП.

Оба водители иномарок с различными травмами были доставлены в больницу.


33-летний мужчина, управлявший кроссовером, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он дважды был судим за повторное управление машиной в состоянии опьянения и не имеет водительского удостоверения.

- Учитывая все обстоятельства, следователи настояли на избрании вероятному виновнику аварии меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования, которую 25 июля избрал Октябрьский районный суд города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека», продолжается. Лихачу грозит до 12 лет лишения свободы.

ДТП смерть

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