В Иркутске виновника смертельного ДТП заключили под стражу





Водитель, устроивший смертельное ДТП на Иннокентьевском мосту Иркутска заключен под стражу. Ранее мужчина неоднократно судим за нетрезвую езду.Автоавария произошла утром в воскресенье, 23 июля. На Иннокентьевском мосту водитель автомобиля Toyota Harrier совершал опасные манёвры, после чего наехал на бордюр, вылетел на «встречку», где врезался в Ford Focus.В результате аварии 47-летний пассажир Ford скончался на месте ДТП.Оба водители иномарок с различными травмами были доставлены в больницу.33-летний мужчина, управлявший кроссовером, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он дважды был судим за повторное управление машиной в состоянии опьянения и не имеет водительского удостоверения.- Учитывая все обстоятельства, следователи настояли на избрании вероятному виновнику аварии меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования, которую 25 июля избрал Октябрьский районный суд города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека», продолжается. Лихачу грозит до 12 лет лишения свободы.