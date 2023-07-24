24 июля

23 июля

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В Иркутске пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

Происшествия, 
Оно произошло на Иннокентьевском мосту

23 июля в 10 часов утра на Иннокентьевском мосту в Иркутске произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 33-летний местный житель за рулём автомобиля Toyota Harrier выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.

В результате происшествия пассажир Ford скончался на месте ДТП.

Водители иномарок с различными травмами доставлены в больницу.

Мужчина, управлявший кроссовером, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Кроме того, выяснилось, что иркутянин не имеет водительского удостоверения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские проводят всестороннюю проверку, устанавливая все причины и условия произошедшего.



ДТП смерть

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