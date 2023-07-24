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В Бурятии на озере утонул мужчина

В Бурятии на озере утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело подняли местные жители

Ещё одно происшествие на воде произошло в Бурятии. В воскресенье, 23 июля, в Муйском районе на озере Ульто утонул мужчина. Ему было 48 лет.

- В 23.40 поступило сообщение о том, что на озере Ульто утонул мужчина 1975 года рождения. Местное население подняло тело и передало его полиции, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала лета на водоёмах Бурятии утонули семь детей.

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