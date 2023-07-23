В районе Бурятии с утра пораньше загорелся гостевой дом

Огонь повредил три постройки и полностью уничтожил ещё одну
Крупное возгорание произошло ранним утром 23 июля в Усть-Баргузине. Там вспыхнул гостевой дом. Сообщение о пожаре поступило в 6:59.
На место отправились два сотрудника пожарно-спасательной части № 13 и двое их коллег из ПЧ № 12. К тушению привлекли две единицы техники.
По данным группы «Баргузин-инфо.24/7», локализовать возгорание удалось к 8:00, а ликвидировать полностью – к 9:10. Пламя уничтожило строящийся объект площадью в 200 квадратных метров и повредило три постройки на территории гостевого дома. Пострадало и пять единиц техники. Какой именно – не уточняется.
Размер ущерба устанавливается. Причина уже известна – нарушение эксплуатации дымохода трубы отопительного котла.
Огонь повредил три постройки и полностью уничтожил ещё одну
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