Когда умерли эти люди, устанавливается
В 125 микрорайоне Улан-Удэ рабочие выкопали останки нескольких человек. Произошло это 20 июля во время земляных работ.
Доследственную проверку начали следователи.
- По предварительным данным, во время земляных работ на участке в секторе частной застройки на глубине 1,5-2 метров от поверхности обнаружены костные останки людей. Также найдены сохранившиеся фрагменты предметов одежды, в том числе старинный берестяной туесок, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сейчас из-под земли извлечены останки шести человек. Их может быть больше, так яму расширяют и углубляют.
Сделаны предварительные выводы, что останки и вещи находились в земле достаточно длительное время. Не исключено, что обнаруженное захоронение по времени относится к началу или середине прошлого столетия.
После извлечения останки будут переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и более точного определения времени смерти людей.
В Улан-Удэ строители выкопали останки шестерых человек
Происшествия, Фото:
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