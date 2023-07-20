В Улан-Удэ строители выкопали останки шестерых человек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Когда умерли эти люди, устанавливается



В 125 микрорайоне Улан-Удэ рабочие выкопали останки нескольких человек. Произошло это 20 июля во время земляных работ.



Доследственную проверку начали следователи.



- По предварительным данным, во время земляных работ на участке в секторе частной застройки на глубине 1,5-2 метров от поверхности обнаружены костные останки людей. Также найдены сохранившиеся фрагменты предметов одежды, в том числе старинный берестяной туесок, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сейчас из-под земли извлечены останки шести человек. Их может быть больше, так яму расширяют и углубляют.



Сделаны предварительные выводы, что останки и вещи находились в земле достаточно длительное время. Не исключено, что обнаруженное захоронение по времени относится к началу или середине прошлого столетия.



После извлечения останки будут переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и более точного определения времени смерти людей.

