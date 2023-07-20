20 июля

19 июля

Популярное

В Улан-Удэ строители выкопали останки шестерых человек

В Улан-Удэ строители выкопали останки шестерых человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Когда умерли эти люди, устанавливается

В 125 микрорайоне Улан-Удэ рабочие выкопали останки нескольких человек. Произошло это 20 июля во время земляных работ.

Доследственную проверку начали следователи.

- По предварительным данным, во время земляных работ на участке в секторе частной застройки на глубине 1,5-2 метров от поверхности обнаружены костные останки людей. Также найдены сохранившиеся фрагменты предметов одежды, в том числе старинный берестяной туесок, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас из-под земли извлечены останки шести человек. Их может быть больше, так яму расширяют и углубляют.

Сделаны предварительные выводы, что останки и вещи находились в земле достаточно длительное время. Не исключено, что обнаруженное захоронение по времени относится к началу или середине прошлого столетия.

После извлечения останки будут переданы экспертам для проведения судебно-медицинских исследований и более точного определения времени смерти людей. 
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
Происшествия, 20.07.2023
Сотруднице полиции пришлось буквально уговаривать пожилую женщину
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 20.07.2023
Инцидент произошёл на кольцевой развязке
В Бурятии пожар лишил дома семью с маленьким ребёнком
В Бурятии пожар лишил дома семью с маленьким ребёнком
Происшествия, 20.07.2023
Семье предстоит строительство нового дома
В Улан-Удэ обнаружили свалку люминисцентных ламп
В Улан-Удэ обнаружили свалку люминисцентных ламп
Происшествия, 20.07.2023
Она появилась на Верхней Берёзовке
Иркутянин ограбил пенсионерку из-за сделанного ему замечания
Иркутянин ограбил пенсионерку из-за сделанного ему замечания
Происшествия, 20.07.2023
Пожилая женщина сделала ему замечание за помятый цветок
Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на приятеля
Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на приятеля
Происшествия, 20.07.2023
Потерпевший выжил лишь благодаря оперативной помощи медиков
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 20.07.2023
Он действует в Иволгинском районе
В Иркутской области будут судить 20-летнего курьера мошенников
В Иркутской области будут судить 20-летнего курьера мошенников
Происшествия, 20.07.2023
Молодой человек забирал деньги обманутых пенсионерок
Житель Бурятии прикарманил чужой телефон в МФЦ
Житель Бурятии прикарманил чужой телефон в МФЦ
Происшествия, 20.07.2023
После задержания вор врал росгвардейцам
Забайкалец украл 85 тонн угля у обогатительной фабрики
Забайкалец украл 85 тонн угля у обогатительной фабрики
Происшествия, 20.07.2023
Причинённый ущерб составил 250 тысяч рублей
В Бурятии собака покусала семилетнего ребёнка
В Бурятии собака покусала семилетнего ребёнка
Происшествия, 20.07.2023
Инцидент произошёл в Северобайкальске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^