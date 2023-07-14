Убившего 1,5-годовалого пасынка жителя Иркутской области направили на лечение







Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.



- В рамках уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинском стационаре закрытого типа.

