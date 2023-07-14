Убившего 1,5-годовалого пасынка жителя Иркутской области направили на лечение

В Иркутской области суд приговорил к принудительному лечению 23-летнего жителя Куйтунского района, который убил 1,5-годовалого пасынка, ударив его головой об стену.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2022 года отчим не менее пяти раз ударил плачущего мальчика об стену, в результате чего мальчик скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.
- В рамках уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинском стационаре закрытого типа.