В Иркутской области отчим убил 1,5-годовалого малыша из-за плача

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина бил ребёнка об стену



В Иркутской области мужчина бил 1,5-годовалого ребёнка об стену, из-за чего малыш погиб.



Трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр Куйтунского района.



- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Красный Яр Куйтунского района умер 1,5-годовалый мальчик. Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключения эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера. В ходе оперативных мероприятий сыщики установили, что отчим малолетнего не смог успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его о стену. Сожительнице мужчина сказал, что пасынок упал сам, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.



Отчим задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».



РЕН ТВ сообщает, что в этой семье воспитываются ещё трое детей. На учёте многодетная семья не состоит. Сожитель матери погибшего ребёнка – безработный и стоит на учёте в ПНД в связи с диагнозом «умственная отсталость».



