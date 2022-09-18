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В Иркутской области отчим убил 1,5-годовалого малыша из-за плача

В Иркутской области отчим убил 1,5-годовалого малыша из-за плача
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина бил ребёнка об стену

В Иркутской области мужчина бил 1,5-годовалого ребёнка об стену, из-за чего малыш погиб.

Трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр Куйтунского района.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Красный Яр Куйтунского района умер 1,5-годовалый мальчик. Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключения эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера. В ходе оперативных мероприятий сыщики установили, что отчим малолетнего не смог успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его о стену. Сожительнице мужчина сказал, что пасынок упал сам, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.

Отчим задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

РЕН ТВ сообщает, что в этой семье воспитываются ещё трое детей. На учёте многодетная семья не состоит. Сожитель матери погибшего ребёнка – безработный и стоит на учёте в ПНД в связи с диагнозом «умственная отсталость».

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