Мужчина бил ребёнка об стену
В Иркутской области мужчина бил 1,5-годовалого ребёнка об стену, из-за чего малыш погиб.
Трагедия произошла 16 сентября в посёлке Красный Яр Куйтунского района.
- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Красный Яр Куйтунского района умер 1,5-годовалый мальчик. Его мать пояснила, что он учился ходить, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Малыш скончался до приезда бригады медиков. Однако, согласно заключения эксперта, смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера. В ходе оперативных мероприятий сыщики установили, что отчим малолетнего не смог успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его о стену. Сожительнице мужчина сказал, что пасынок упал сам, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.
Отчим задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
РЕН ТВ сообщает, что в этой семье воспитываются ещё трое детей. На учёте многодетная семья не состоит. Сожитель матери погибшего ребёнка – безработный и стоит на учёте в ПНД в связи с диагнозом «умственная отсталость».
В Иркутской области отчим убил 1,5-годовалого малыша из-за плача
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.09.2022
Штраф выписали очередному пикетчику
Происшествия, 18.09.2022
Виновником массового ДТП стал водитель грузовика, везущего стройматериалы
Расправа произошла на берегу реки
Ребёнка сбил молодой водитель
ЧП произошло в пятиэтажном доме
Мужчина перевозил наркотическое растение в своём автомобиле
Мужчина собирался сдать детали на металл
Виновные пока не установлены
Деньги мужчина пропил
Мужчина был пьян
Девушка находилась на охоте, не имея соответствующего разрешения
Пожилая женщина отдала аферистам не только и сбережения, но и кредитные средства
Молодой человек выдал себя, когда разжёг костёр
Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте
Оказалась повреждена водопроводная улица