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В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек

В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
Происшествия,  Фото:t.me/angarsk_today
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки

Прокуратура Ангарска проводит проверку после нападения бродячих собак на детей в возрасте 4 и 5 лет. Это произошло в микрорайоне Китой во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистическая.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законодательства в сфере ответственного обращения с животными без владельцев. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 июля бродячие собаки напали на двух маленьких девочек. Девочки хотели поиграть в песочнице, однако стая собак накинулась на детей. К счастью, рядом оказались взрослые, которые смогли отогнать агрессивных животных.
прокуратура собаки

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