Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки
Прокуратура Ангарска проводит проверку после нападения бродячих собак на детей в возрасте 4 и 5 лет. Это произошло в микрорайоне Китой во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистическая.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законодательства в сфере ответственного обращения с животными без владельцев. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 июля бродячие собаки напали на двух маленьких девочек. Девочки хотели поиграть в песочнице, однако стая собак накинулась на детей. К счастью, рядом оказались взрослые, которые смогли отогнать агрессивных животных.
В Ангарске прокуратура проводит проверку после нападения собак на девочек
Происшествия, Фото:
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