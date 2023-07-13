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В Ангарске собаки напали на двух девочек во дворе дома

В Ангарске собаки напали на двух девочек во дворе дома
Происшествия,  Фото:t.me/angarsk_today
Взрослые отогнали агрессивных животных

В микрорайоне Китой в Ангарске бродячие собаки напали на двух маленьких девочек. Момент нападения сняла камера видеонаблюдения, видео опубликовали в паблике «Ангарск Сегодня».

«К посту о собаках в микрорайоне Китой. На видео наши дети. Эти собаки бродячие, они уже недели три, как облюбовали песочницу. У нас во дворе детский сад, и в пятницу он откроется, как детям мимо них», - говорится в сообщении.

Судя по записи, инцидент произошёл вечером 11 июля во дворе жилого дома. Девочки хотели поиграть в песочнице, однако стая собак накинулась на детей. К счастью, рядом оказались взрослые, которые смогли отогнать агрессивных животных.



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