Взрослые отогнали агрессивных животных
В микрорайоне Китой в Ангарске бродячие собаки напали на двух маленьких девочек. Момент нападения сняла камера видеонаблюдения, видео опубликовали в паблике «Ангарск Сегодня».
«К посту о собаках в микрорайоне Китой. На видео наши дети. Эти собаки бродячие, они уже недели три, как облюбовали песочницу. У нас во дворе детский сад, и в пятницу он откроется, как детям мимо них», - говорится в сообщении.
Судя по записи, инцидент произошёл вечером 11 июля во дворе жилого дома. Девочки хотели поиграть в песочнице, однако стая собак накинулась на детей. К счастью, рядом оказались взрослые, которые смогли отогнать агрессивных животных.
В Ангарске собаки напали на двух девочек во дворе дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Взрослые отогнали агрессивных животных
Мужчина заявил, что «не слышал сотрудников ДПС»
Дротик попал ребёнку в правый глаз
На Селенге наблюдается рост уровня воды
Незаконность возведения подтвердили решения судебных органов
Идут поиски тела
На тушение ушло около двух часов
Водолазы подняли тело
Растёт число аварий, которых люди получили травмы или погибли из-за пренебрежения ремнями безопасности
Энергетикам нанесён ущерб в 2,8 млн
Алексей Кожевников будут находиться за решёткой до осени
Пожар произошёл на площади 240 квадратных метров
Женщина дважды совершила подобное нарушение
Молодой человек сбежал после оглашения приговора
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения