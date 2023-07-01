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В Улан-Удэ змея укусила ребёнка

В Улан-Удэ змея укусила ребёнка
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ребёнок хотел её потрогать

В Улан-Удэ в районе базы «Снежинка» змея укусила ребёнка. Об инциденте рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Ребёнок увидел змею, решил её потрогать, как итог - укус змеи и госпитализация больницу, - написала Наталья Ганькина на своей странице в соцсети.

Также она сообщила, что делать если укусила змея. 

Первое - не паниковать. Постарайтесь успокоиться сами и успокоить пострадавшего, помогите ему занять удобное положение сидя или лёжа и расслабиться. В спокойном состоянии и при расслаблении, яд всасывается медленнее.

- Сделайте давящую повязку на место укуса. Если есть, то приложите к ране холод. Это тоже замедлит всасывания яда в организм пострадавшего. Чем медленнее всасывается яд, тем проще организму будет с ним справится. Так же пострадавшему необходимо давать много пить и если есть, то дать антигистаминный препарат, - отметила Наталья Ганькина.

Если вы находитесь в лесу или на речке, как можно быстрее транспортировать (отнести) пострадавшего в ближайшую больницу. Если укус произошёл возле дома, вызывайте скорую помощь.

Чего делать нельзя?

Накладывать жгут на конечность, за которую укусила змея. Человек в сознании не сможет терпеть жгут более 5 минут, появится не выносимая боль и яд никуда не денется.

Прижигать место укуса, делать разрезы, пытаться выдавливать, ну и другие манипуляции с раной. Это добавит боли, но не решит проблему.

- Если в вашей местности водятся змеи, научите детей их различать! Обычно змеи не нападают сами, стараются избегать контактов с людьми. Научите ребёнка смотреть под ноги и ходить шумно! Повторите эти правила с ребёнком! – отметила Наталья Ганькина.

змея

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