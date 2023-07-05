Более пяти тысяч человек в Бурятии остались без света

Произошла авария
В городе Кяхта вечером 4 июля произошло частичное отключение электроэнергии. Под отключение попали 5600 человек, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».
По предварительной информации, это произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля.
Проводятся работы по устранению аварии.
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Происшествия, Фото:
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