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Более пяти тысяч человек в Бурятии остались без света

Более пяти тысяч человек в Бурятии остались без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Произошла авария

В городе Кяхта вечером 4 июля произошло частичное отключение электроэнергии. Под отключение попали 5600 человек, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».

По предварительной информации, это произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля.

Проводятся работы по устранению аварии. 
отключение света

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